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Май 3, 2017
просмотры: 123

Кто заставит "Евровидение" забыть о бородатой Кончите

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"Евровидение" – это не столько конкурс песен, сколько образов. Поющие бабушки, чудища в масках и бородатые женщины, куклы, трансвеститы, лесбиянки – кого здесь только не было за более чем 60-летнюю историю. И в этом есть резон – за три минуты, которые твоя песня звучит в эфире, нужно запомниться сотням миллионов телезрителей. А Европа любит оригинальных исполнителей! В этом году на смотре европейской самодеятельности снова много тех, кто попадает под определение фрик. Возглавляет же этот цирк участник из Черногории Славко Колежич. Видимо, успех Кончиты Вурст не дает ему покоя, и парень постарается повторить успех.


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