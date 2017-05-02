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Май 2, 2017
просмотры: 123

Известная модель вышла в свет с серебряной лысиной

567

В нью-йоркском Метрополитен-музее собрался весь цвет западного шоу-бизнеса. Причина – ежегодный бал Института костюма, собравший под своей сенью не только деятелей моды, но и артистов. Ярче всех на красной дорожке (во всех смыслах) блистала известная манекенщица и актриса Кара Делевинь. Красотка вышла в свет в блестящем брючном костюме. Изюминкой образа стала лысая голова (Кара побрилась для съемок). покрытая серебряной краской и стразами.

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