Шоу Алины Кабаевой покорило Москву

В Москве в девятый раз прошел фестиваль художественной гимнастики "Алина", приуроченный к Дню защиты детей. Хозяйкой вечера традиционно стала Алина Кабаева. На грандиозном шоу отметились не только начинающие гимнастки, но и множество знаменитостей.