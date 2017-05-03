Шоу Алины Кабаевой покорило Москву

В Москве в девятый раз прошел фестиваль художественной гимнастики "Алина", приуроченный к Дню защиты детей. Хозяйкой вечера традиционно стала Алина Кабаева. На грандиозном шоу отметились не только начинающие гимнастки, но и множество знаменитостей.
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