Майский отдых российских звезд

В Москве погода не радует: холодно и дождливо. Чтобы разогнать тоску, российские знаменитости решили отправиться в другие страны. Кто-то предпочел нежиться на южном курорте, а кто-то – провести время с пользой и "окультуриться".
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