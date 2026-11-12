"Время никого не щадит": свежее фото постаревшей Аллы Пугачевой с мужем шокировало соцсети

Каждый новый снимок уехавших из России знаменитостей неизменно вызывает бурю эмоций в Сети, заставляя поклонников и недоброжелателей пристально разглядывать каждую морщинку.



Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ), обосновавшиеся на кипрском побережье, редко балуют публику свежими кадрами, предпочитая размеренную жизнь в Лимасоле. Однако от объективов преданных фанатов скрыться удается далеко не всегда. На днях в фанатских сообществах всплыла новая фотография звездной пары, которая тут же разлетелась по интернету и спровоцировала шквал бурных обсуждений.

На опубликованном снимке супруги запечатлены в непринужденной обстановке. 77-летняя Примадонна позирует в элегантной белой блузке с расстегнутыми верхними пуговицами и темных брюках, дополнив образ массивными солнцезащитными очками в футуристичной оправе на цепочке. Рядом с ней находится муж, выбравший для прогулки простую серую майку и очки для зрения.

Внешний вид певицы традиционно стал главным предметом для споров в комментариях. Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря: одни восхищаются тем, как бодро для своих лет держится легендарная артистка, другие же с горечью отмечают, что годы берут свое, а следы усталости и возрастных изменений на лице уже сложно скрыть даже за темными стеклами очков.

"Время никого не щадит", "Годы берут свое, никакая пластика не поможет уже", – пишут в Сети.

Пока на родине продолжаются бесконечные дискуссии вокруг их имени и оставленной недвижимости, реальность звездного семейства в 2026 году выглядит предельно буднично. Солнечный Лимасол, редкие выходы в свет и застывшие во времени кадры из соцсетей — таковы сегодняшние будни тех, кто еще несколько лет назад определял погоду на российской эстраде.

*признан в России иностранным агентом.