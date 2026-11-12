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Четверг 12 ноября

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Всего одна нелепая оплошность 12 ноября обречет на нищету – так считали наши предки

Фото: magnific.com
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Случайный стук маленькой птицы в стекло в этот ноябрьский день мог стать предвестником неожиданного богатства или сигналом надвигающейся беды для всей семьи.

В четверг, 12 ноября 2026 года, народный календарь отмечает знаменитый Синичкин день, который в церковном месяцеслове связан с памятью священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры Зиновии. Христианские подвижники жили в III веке и прославились даром исцеления больных, нестяжательством и стойкостью перед лицом гонений.

В народном сознании имя святого Зиновия быстро переплелось со звонким птичьим щебетом. Люди подметили: именно к 12 ноября из северных лесов поближе к человеческому жилью начинают слетаться первые зимние гости — синицы, щеглы, сойки, снегири и свиристели. Желтогрудую синицу на Руси почитали как вестницу добра и защитницу садов. Считалось, что прилет этих птиц окончательно захлопывает ворота осени и открывает путь зимним морозам.

Охотничий фарт и первый заяц

Второе значение 12 ноября — открытие сезона зимней охоты и пушного промысла. Охотники почитали Зиновия как своего покровителя и обязательно выезжали в этот день на "первую порошу" — свежевыпавший снег, на котором отчетливо видны свежие следы дичи.

Главной задачей охотника было подстрелить так называемого "именинного" зайца. Если удавалось добыть зверя в день Зиновия, это считалось верным знаком: весь промысловый сезон пройдет удачно, а в доме не переведется пушнина и мясо. Вечером охотники собирались за общим столом, ели добычу и рассказывали байки. Но если выезд заканчивался неудачей, охотник мрачнел: поверье сулило ему пустые патронташи и капканы до самой весны.

Рыбаки тоже старались 12 ноября поймать хотя бы одну рыбу, чтобы закрепить удачу на зимний подледный лов.

Опасные табу: почему нельзя выбрасывать еду

Синичкин день требовал уважительного отношения к природе и строгого соблюдения старых запретов:

  • Категорически запрещалось обижать любых птиц, прогонять их со двора, бросать в них камни или разорять гнезда. Верили: тот, кто причинит вред синице, навлечет на себя тяжелую затяжную болезнь или лишится слуха.
  • Строго возбранялось выбрасывать в мусор остатки хлеба, выпечки и крошки со стола. Все съедобные остатки следовало аккуратно собрать и высыпать в кормушки или просто на подоконник. Выбросить хлеб 12 ноября означало добровольно обречь себя на голод и пустоту в кошельке.
  • Нельзя было отказывать в просьбе дать немного соли или взаймы соседям, но делать это нужно было с осторожностью: соль передавали только засветло, чтобы не вынести из избы семейное благополучие.
  • Охотникам и рыбакам строго запрещалось сквернословить, хвастаться прошлыми трофеями и вступать в конфликты перед выходом на промысел: лес не прощал дерзости, и хвастун рисковал сам угодить в беду.
  • Девушкам не рекомендовали есть в этот день мясо домашних животных — предпочтение отдавали рыбе, чтобы сохранить молодость и привлекательность.

Птичьи знаки: о чем предупреждает синица

За поведением птиц 12 ноября крестьяне наблюдали с предельным вниманием:

  • Если синица подлетела к окну и звонко застучала клювом в стекло — ждали большой радости, скорого сватовства или неожиданной денежной прибыли.
  • Если птицы с утра громко и тревожно пищат — к вечеру ударит крепкий мороз.
  • Синицы, массово собирающиеся стаями у кормушек и жадно клюющие сало или зерно, предвещали скорую сильную метель.
  • Если птицы садятся под крышу дома и прячут головы под крыло — приближается затяжное ненастье со шквалистым ветром.
  • Снежная крупа, посыпавшаяся с неба 12 ноября, обещала суровые заморозки уже к концу недели.

Как провести Синичкин день современному человеку

Старинные обычаи Синичкина дня несут важный экологический и душевный смысл, понятный каждому и сегодня. 12 ноября — прекрасный повод смастерить или купить простую кормушку и повесить ее за окном, на балконе или в ближайшем городском парке. Насыпьте туда нежареных семечек, проса, овсяных хлопьев или повесьте кусочек несоленого сала.

Проявите заботу о тех, кто слабее и зависит от человека в холодное время года. Избавьтесь от привычки попусту выбрасывать продукты, наведите порядок в домашних запасах и избегайте пустых перепалок. Доброта к окружающему миру и бережное отношение к ресурсам обязательно вернутся в дом спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне.

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12 ноября 2026, 00:38
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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