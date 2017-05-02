"Вечно беременные" знаменитости

Dni.ru решили сделать подборку мировых знаменитостей, которым СМИ упорно, из года в год (а некоторым – буквально из месяца в месяц) приписывают беременность. Однако не все они на самом деле ждут ребенка. К примеру, несмотря на регулярно возникающие в прессе слухи, голливудская актриса Дженнифер Энистон так и не стала матерью. Не спешит рожать и российская артистка Светлана Ходченкова.