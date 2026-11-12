Смертельно больная Лерчек отважилась на крайние меры от отчаяния

Оказавшись зажатой между безжалостной машиной правосудия и смертельным диагнозом, опальная звезда соцсетей решилась на серьезный шаг, способный полностью изменить ее судьбу.



Блогерша Валерия Чекалина, известная всей стране как Лерчек, отважилась на крайние меры из-за отчаянной борьбы с онкологическим заболеванием. Многодетная мать обратилась к президенту России Владимиру Путину с официальной просьбой о помиловании. О том, что находящаяся в критическом состоянии знаменитость пошла на столь серьезный шаг, журналистам сообщил ее адвокат Константин Третьяков. Положение интернет-дивы сегодня действительно не оставляет надежды на мирное разрешение конфликта с законом: помимо колоссальных судебных претензий, на нее обрушился разрушительный удар со стороны собственного организма. У Валерии диагностировали рак желудка четвертой стадии, и страшная болезнь продолжает стремительно прогрессировать.

Напомним, проблемы создательницы некогда успешной бизнес-империи начались с громкого финансового скандала. Гагаринский суд Москвы признал Чекалину виновной по делу о незаконном выводе капитала за рубеж. Следствие установило факты перевода порядка 250 миллионов рублей на счета в Объединенных Арабских Эмиратах. Фемида вынесла суровый вердикт: пять лет лишения свободы условно, астрономический штраф в размере 763,5 миллиона рублей, а также жесткий запрет в течение трех лет заниматься любой интернет-деятельностью и продвигать собственный бренд. Ранее адвокат Константин Третьяков открыто заявлял, что при нынешних возможностях и блокировках его клиентке понадобится ровно тысяча лет, чтобы полностью расплатиться по счетам с государством.

Однако теперь любые финансовые споры потеряли всякий смысл, уступив место борьбе за элементарное выживание. Болезнь оказалась беспощадной: агрессивный рак дал множественные метастазы по всему телу. Последние недели для блогерши превратились в непрекращающийся кошмар из изматывающих болей и полной потери возможности самостоятельно передвигаться.

Именно смертельный диагноз и тупик, в котором оказалась тяжелобольная женщина, заставили ее пойти на эти вынужденные меры. Прошение о помиловании на имя главы государства стало для Чекалиной последней надеждой и единственным законным шансом обрести покой вне тюремных сводов. Пойдет ли власть навстречу опальной знаменитости, учитывая ее тяжелейшее состояние — вопрос открытый. Но эта драматическая развязка уже стала главным прецедентом в истории отечественного блогерства, показав, что перед лицом неизлечимой болезни меркнут любые миллиардные штрафы и судебные приговоры.