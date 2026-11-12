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Четверг 12 ноября

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Персонажей в новогоднем шоу "Алиса: Время чудес" озвучили Гарик Харламов и Александр Ревва

Фото: продюсерский центр "Седьмая Радуга"

Гарик Харламов и Александр Ревва озвучили героев новогоднего театрально-циркового шоу с классической музыкой "Алиса: Время чудес" от "Седьмой Радуги". Ревва исполнил партию Шалтая-Болтая, а Харламов подарил голос Чеширскому Коту.

По сюжету Алиса, привыкшая верить фактам и здравому смыслу, случайно сталкивается с Белым Кроликом, и эта встреча переносит ее в Страну чудес. Там героине придется противостоять Красной Королеве, которая приказала отменить Новый год и запустить время вспять, чтобы никогда не стареть. Вместе с новыми знакомыми – Шляпником и Чеширским Котом — Алисе предстоит разгадать секрет управления временем, перехитрить коварную Белую Герцогиню на ее гигантской кухне, вырасти выше неба и уменьшиться до размеров букашки, а затем сразиться с Красной Королевой на стрелках времени и вернуть Новый год.

Эта история говорит с каждым зрителем о своем: с детьми – о дружбе и о том, что чудеса случаются, когда ты в них веришь; с подростками – о поиске своего пути; со взрослыми – о том, как быстро летит время и почему самые важные моменты нельзя откладывать на потом.

Шоу, вдохновленное волшебным миром "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, пройдет с 25 по 30 декабря 2026 года и со 2 по 8 января 2027 года в концертном зале "Москва" в парке "Остров Мечты".

Шоу-бизнес в Telegram

12 ноября 2026, 15:46
Фото: продюсерский центр "Седьмая Радуга"

В Третьяковской галерее открылась выставка "Природа фотографии"

В Третьяковской галерее открылась выставка "Природа фотографии"
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"Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие

"Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие
С 19 декабря 2026 года по 8 января 2027 года на "Мосфильме" покажут семейный мюзикл "Вместе в Новый год!". С 19 декабря по 8 января, в период зимних школьных каникул, на главной киностудии страны будет проходить масштабное новогоднее представление для всей семьи.

AVA Technologies расширяет выпуск круглых воздуховодов

AVA Technologies расширяет выпуск круглых воздуховодов
Компания AVA Technologies сообщила о расширении производства круглых воздуховодов из оцинкованной стали и фасонных элементов для вентиляционных систем. В ассортимент входят прямошовные и спирально-навивные изделия для промышленных, коммерческих и жилых объектов. Иллюстрация создана с помощью ИИ и не является фотографией продукции или производства AVA Technologies.

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