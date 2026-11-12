Персонажей в новогоднем шоу "Алиса: Время чудес" озвучили Гарик Харламов и Александр Ревва

Гарик Харламов и Александр Ревва озвучили героев новогоднего театрально-циркового шоу с классической музыкой "Алиса: Время чудес" от "Седьмой Радуги". Ревва исполнил партию Шалтая-Болтая, а Харламов подарил голос Чеширскому Коту.

По сюжету Алиса, привыкшая верить фактам и здравому смыслу, случайно сталкивается с Белым Кроликом, и эта встреча переносит ее в Страну чудес. Там героине придется противостоять Красной Королеве, которая приказала отменить Новый год и запустить время вспять, чтобы никогда не стареть. Вместе с новыми знакомыми – Шляпником и Чеширским Котом — Алисе предстоит разгадать секрет управления временем, перехитрить коварную Белую Герцогиню на ее гигантской кухне, вырасти выше неба и уменьшиться до размеров букашки, а затем сразиться с Красной Королевой на стрелках времени и вернуть Новый год.

Эта история говорит с каждым зрителем о своем: с детьми – о дружбе и о том, что чудеса случаются, когда ты в них веришь; с подростками – о поиске своего пути; со взрослыми – о том, как быстро летит время и почему самые важные моменты нельзя откладывать на потом.

Шоу, вдохновленное волшебным миром "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, пройдет с 25 по 30 декабря 2026 года и со 2 по 8 января 2027 года в концертном зале "Москва" в парке "Остров Мечты".