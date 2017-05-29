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Май 29, 2017
просмотры: 123

Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл

567

В Москве успешно прошел благотворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца". Общими усилиями в этом году участникам, спонсорам, корпоративным командам и организаторам удалось собрать рекордную сумму – 50 миллионов рублей.

Вместе с основателями забега Полиной Киценко и Натальей Водяновой в акции приняли участие президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, ректор МГУ Виктор Садовничий, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, топ-модели Наоми Кэмпбелл и Изабель Гулар, продюсер Яна Рудковская и многие другие.

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