Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл

В Москве успешно прошел благотворительный Зеленый марафон "Бегущие сердца". Общими усилиями в этом году участникам, спонсорам, корпоративным командам и организаторам удалось собрать рекордную сумму – 50 миллионов рублей.
Вместе с основателями забега Полиной Киценко и Натальей Водяновой в акции приняли участие президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, ректор МГУ Виктор Садовничий, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, топ-модели Наоми Кэмпбелл и Изабель Гулар, продюсер Яна Рудковская и многие другие.
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