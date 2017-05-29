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Май 29, 2017
просмотры: 123

Филиппу Янковскому досталось за страсть

567

Фестиваль искусств "Черешневый лес" завершил майскую программу вручением ежегодной премии имени Олега Янковского "Творческое открытие". Она присуждается за выдающиеся достижения в разных областях культуры и искусства. В этом году в номинации "Творческое открытие" были отмечены сын и внук Олега Янковского . Филиппу получил награду за роль Евгения Евтушенко в телесериале "Таинственная страсть", а Иван –  за роли в театре и кино.  Филипп Янковский прочел на церемонии стихи Евтушенко. Иван не смог присутствовать, но написал смс со словами, что получить премию имени собственного деда – это большой аванс. Порадоваться за победителей в "Лужниках" собрались первовеликие звезды – Олег Табаков, Ингеборга Дапкунайте, Дарья Мороз, Юлия Пересильд и многие другие.

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