Беллуччи впилась губами в известного режиссера

Каннский фестиваль завершил свою работу. Накануне, 28 мая, двухнедельный марафон, состоящий из фотоколлов, пресс-конференций, кинопоказов и вечеринок подошел к концу. Особенно отличилась актриса Моника Беллуччи. Она буквально закольцевала свою роль ведущей фестиваля: если знойная итальянка открыла Каннский смотр жарким поцелуем с французским комиком Алексом Лутсем, то закрыла фестиваль жестким лобызанием с председателем жюри, испанским режиссером Педро Альмодоваром.
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