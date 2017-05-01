Киркоров с помпой провел юбилейный банкет

В Москве 30 апреля после концерта в честь юбилея известного певца Филиппа Киркорова состоялся банкет. Торжество прошло с помпой: на мероприятии присутствовали звезды со всей страны. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с праздника короля российской эстрады.