Орбакайте удивила нарядом с цепями

В первый теплый весенний день в столичном зале "Крокус Сити" прошел большой весенний концерт "Звезды "Русского радио". Лучшие артисты на протяжении трех часов представляли отборные хиты. И хвастались нарядами. Самый интересный оказался у Кристины Орбакайте. Певица рассказала, что придумала его сама. Мол, собрала look из того, чтобы было дома. Всех особенно удивили цепи, которыми певица обмотала кисти.