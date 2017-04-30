Орбакайте удивила нарядом с цепями

В первый теплый весенний день в столичном зале "Крокус Сити" прошел большой весенний концерт "Звезды "Русского радио". Лучшие артисты на протяжении трех часов представляли отборные хиты. И хвастались нарядами. Самый интересный оказался у Кристины Орбакайте. Певица рассказала, что придумала его сама. Мол, собрала look из того, чтобы было дома. Всех особенно удивили цепи, которыми певица обмотала кисти.
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