Как менялся Филипп Киркоров

Король российской эстрады, звезда эпатажа и любимый исполнитель миллионов россиян Филипп Киркоров 30 апреля празднует свой День рождения. На 50-летний юбилей Dni.Ru решили вспомнить, как менялся артист и какие образы он примеривал на себя на сцене и за ее пределами.
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