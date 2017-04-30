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Апрель 30, 2017
просмотры: 123

Как менялся Филипп Киркоров

567

Король российской эстрады, звезда эпатажа и любимый исполнитель миллионов россиян Филипп Киркоров 30 апреля празднует свой День рождения. На 50-летний юбилей Dni.Ru решили вспомнить, как менялся артист и какие образы он примеривал на себя на сцене и за ее пределами.

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