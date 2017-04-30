Как менялся Филипп Киркоров

Король российской эстрады, звезда эпатажа и любимый исполнитель миллионов россиян Филипп Киркоров 30 апреля празднует свой День рождения. На 50-летний юбилей Dni.Ru решили вспомнить, как менялся артист и какие образы он примеривал на себя на сцене и за ее пределами.