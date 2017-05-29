Киркоров провел вечер с женой олигарха

В столичном зале "Крокус Сити Холл" в седьмой раз вручили "самовары" – главную награду музыкальной премии канала RU.TV. В этом году артисты номинировались в 14 категориях. Среди лидеров по числу призов оказался Филипп Киркоров – его поощрили и за лучшее концертное шоу, и за лучшее видео. Поп-король был, кстати, ведущим церемонии. А его партнершей на сцене стала певица Елена Север. Ее супруг – известный продюсер-олигарх Владимир Киселев. Но Киркоров весь вечер обнимал Север за талию и не отходил от нее.