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Май 29, 2017
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Киркоров провел вечер с женой олигарха

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В столичном зале "Крокус Сити Холл" в седьмой раз вручили "самовары" – главную награду музыкальной премии канала RU.TV. В этом году артисты номинировались в 14 категориях. Среди лидеров по числу призов оказался Филипп Киркоров – его поощрили и за лучшее концертное шоу, и за лучшее видео. Поп-король был, кстати, ведущим церемонии. А его партнершей на сцене стала певица Елена Север. Ее супруг – известный продюсер-олигарх Владимир Киселев. Но Киркоров весь вечер обнимал Север за талию и не отходил от нее.

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