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Апрель 29, 2017
просмотры: 123

Жутко растолстевшие знаменитости

567

Звезды шоу-бизнеса бережнее других относятся к своему внешнему виду. Тем не менее, некоторые артисты будучи на пике популярности внезапно сильно набирают вес. Dni.Ru вспоминают знаменитостей, которые страдают из-за лишних килограммов.

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