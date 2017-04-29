Жутко растолстевшие знаменитости

Звезды шоу-бизнеса бережнее других относятся к своему внешнему виду. Тем не менее, некоторые артисты будучи на пике популярности внезапно сильно набирают вес. Dni.Ru вспоминают знаменитостей, которые страдают из-за лишних килограммов.
Лесниковская и Зейналова стали моделями
Знаменитого актера Константина Крюкова на красной дорожке затискали женщины
В Москве назвали имена номинантов премии канала RU.TV
Автором откровенных костюмов является дизайнер Джоэл Альварез
Программа "Я" стала самой дорогой в истории российского шоу-бизнеса
Артисты приняли участие в концерте "Песни великой Победы"
Прославленная актриса воплотила образ Елизаветы II
Первое место заняла такса по кличке Крузо
Кристина Орбакайте с дочкой и другие звезды оценили старания певца
Богатые наследницы, которым повезло не только с банковским счетом, но и с внешностью
В мире подводят первые итоги работы президента США
Отар Кушанашвили пожалел оперную диву
Оперная дива объявила войну бывшей жене убитого депутата
Телеведущий заметил необычную закономерность