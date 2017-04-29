Жутко растолстевшие знаменитости

Звезды шоу-бизнеса бережнее других относятся к своему внешнему виду. Тем не менее, некоторые артисты будучи на пике популярности внезапно сильно набирают вес. Dni.Ru вспоминают знаменитостей, которые страдают из-за лишних килограммов.