Германика вывела дочь Октавию на подиум

В столице прошел III Международный благотворительный fashion-марафон #Отсердцаксердцу. В этот вечер светская Москва рукоплескала талантливым гостям из мира детства и юным участникам, которые презентовали свои успехи и блистали на подиуме в компании звезд.
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