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Апрель 28, 2017
просмотры: 123

Звезды вывели детей на подиум

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Ведущие дизайнеры детской одежды представили коллекции для самых маленьких. Демонстрировали платья, костюмы, пуловеры, толстовки и шортики дети знаменитостей. Ребятишки очень волновались – гости, вспышки камер, подиум, знаменитые люди. Наталья Лисниковская перед выходом на подиум призывала своих мальчишек улыбаться. Светлана Зейналова беспокоилась за свою особенную дочь. Но все в итоге справились. А все вещи с подиума после показала были подарены сиротами – воспитанникам приюта в Коломне.

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