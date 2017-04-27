Крюкова на красной дорожке затискали женщины

У Константина Крюкова произошло важное событие в жизни: его отпечатки рук увековечили на "Аллее достижений" в кинотеатре "Люксор Центр". Там же состоялась премьера новой приключенческой комедии "Спасти Пушкина", главную роль в которой сыграл актер. Его партнерами по фильму стали Ирина Крутик, Юрий Гальцев, Сергей Рост, Влад Красавин и другие.
В начале мероприятия прошла автограф-сессия, на которой Крюков подписал десятки открыток для поклонников. Затем на красной дорожке миловидного артиста, перевоплотившегося в легенду отечественной поэзии, буквально затискали женщины.
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