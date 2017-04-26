Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов

Филипп Киркоров со своим шоу "Я" уже посетил более 100 городов. Его посмотрели свыше миллиона человек. Готовил эту программу артист на протяжении пяти лет. Режиссер Франко Драгоне и международная команда сделали в итоге шоу мирового уровня. На постановку, как говорят, Киркоров потратил 6 миллионов евро или 369 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. К юбилею артист представил в Кремле новую версию этой программы.