Эротичные купальники из скотча удивили мир

Мир моды сражен очередным необычным трендом, который придумал дизайнер Джоэл Альварез. Модельер создает невероятно сексуальные купальники из скотча. Теперь модели с удовольствием публикуют снимки своего тела, украшенного черной, золотой или серебряной изолентой.
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На площадке Даниловский Event Hallпрошла VI Международная выставка GLASS'N'FIRE ("Стекло и огонь"), на которой были представлены уникальные авторские украшения и аксессуары из стекла и металла.
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