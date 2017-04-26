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Апрель 26, 2017
просмотры: 123

Эротичные купальники из скотча удивили мир

567

Мир моды сражен очередным необычным трендом, который придумал дизайнер Джоэл Альварез. Модельер создает невероятно сексуальные купальники из скотча. Теперь модели с удовольствием публикуют снимки своего тела, украшенного черной, золотой или серебряной изолентой.

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