Бузова сверкнула грудью в ресторане

Каждый год на премию канал RU.TV собирается весь цвет российского шоу-бизнеса. Только тут можно увидеть оригинальные прически и роскошные наряды на 100 метрах ковровой дорожки. В нынешнем году по ней пройдется и телеведущая Ольга Бузова. Но на премию она приглашена в качестве исполнительницы – она номинируется наряду с маститыми звездами. На пре-пати премии она пришла в стильных брюках и белой блузе, через декольте которой можно было разглядеть красивую грудь звезды "Дом-2". Очевидно, что бюстгальтера под блузой не было...
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