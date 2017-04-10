Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики

Шоу-балет Аллы Духовой "Тодес" отметил 30-летие большим концертом в Кремле. Поздравить коллектив и оценить его новую программу собрался весь российский шоу-бомонд. Ведь "Тодес" работал со многими артистами. Среди них и Лариса Долина. Певице 61 год, но выглядит она изумительно. Минимум косметики, аккуратная прическа, дорогой маникюр – казалось, певица даже затмила иных более молодых коллег. Каждой деталью в образе она подчеркивает свою естественную красоту. Звезда всегда отмечала, что не пользуется услугами современной косметологии и предпочитает принимать свой возраст с достоинством.