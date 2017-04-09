Экстравагантные красотки покорили ипподром

В Ливерпуле в начале апреля прошли традиционные ежегодные скачки Grand National. Многие дамы появились в мероприятии в весьма экстравагантных нарядах. Dni.Ru собрали самые яркие фотографии с мероприятия.
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