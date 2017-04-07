Джеки Чан: от азиатского ястреба до жестокого убийцы

Сегодня китайский и американский актер Джеки Чан отмечает день рождения – ему исполняется 63 года. Это один из самых популярных героев боевиков в мире, он известен своим акробатическим боевым стилем, комедийным даром, а также использованием в драках самых разных подручных средств. Чан снялся более чем в 100 фильмах. Dni.Ru решили вспомнить о его самых ярких киноработах.