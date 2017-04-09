Страшное столкновение поездов в Москве

В Москве в ночь на 9 апреля на перегоне Фили – Кунцево-1 электричка столкнулась с поездом. В результате происшествия десятки людей получили ранения, 11 человек были госпитализированы.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Следственного комитета России. Dni.Ru собрали фотографии с места происшествия.
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