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Апрель 8, 2017
просмотры: 123

Самые яркие роли Надежды Румянцевой

567

Девять лет назад, 8 апреля 2008 года, скончалась одна из самых талантливых актрис XX века – Надежда Румянцева. Обаятельная Людмила Добрыйвечер из "Королевы бензоколонки", непосредственная Тося из легендарных "Девчат" и строгая Галя из "Алеши Птицына" – вне зависимости от роли ей всегда удавалось покорять зрителей с первого взгляда. В день памяти великой артистки Dni.Ru вспоминают все самые яркие фильмы с ее участием.

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