Сексапильная модель заработала миллионы на своих прелестях

Австралийская бикини-модель Росанна Аркл заработала миллионы на своих прелестях. Откровенные снимки фигуристой красотки облетели передовицы таблоидов. Чтобы обогащаться, 28-летней блондинке не надо даже выходить из дома. Она получает около трех тысяч долларов за рекламную публикацию на своей странице в соцсети Instagram.

У эффектной обладательницы пышных форм больше трех миллионов подписчиков. Прославилась она благодаря участию в реалити-шоу. Удачливая Росанна уже купила себе дом в Австралии, где и устраивает фотосессии для армии восхищенных поклонников.