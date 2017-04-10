Сексапильная модель заработала миллионы на своих прелестях

Австралийская бикини-модель Росанна Аркл заработала миллионы на своих прелестях. Откровенные снимки фигуристой красотки облетели передовицы таблоидов. Чтобы обогащаться, 28-летней блондинке не надо даже выходить из дома. Она получает около трех тысяч долларов за рекламную публикацию на своей странице в соцсети Instagram.
У эффектной обладательницы пышных форм больше трех миллионов подписчиков. Прославилась она благодаря участию в реалити-шоу. Удачливая Росанна уже купила себе дом в Австралии, где и устраивает фотосессии для армии восхищенных поклонников.
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