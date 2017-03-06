Откровенные фото Любови Толкалиной

Новость о расставании режиссера Егора Кончаловского с актрисой Любовью Толкалиной наделало в Сети много шуму. "Только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала артистка в соцсети. Впрочем, Любовь не унывает и регулярно публикует в соцсети весьма пикантные снимки.
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