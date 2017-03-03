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Март 3, 2017
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Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого

567

В Москве состоялся долгожданный девичник премии TEENS Awards 2017, организованный Академией Популярной Музыки Игоря Крутого совместно с телеканалом Russian MUSICBOX. На мероприятии появилось немало звезд с детьми.

Для гостей устроили праздничный концерт, в котором приняли участие популярные артисты и молодые, но уже известные, ребята: участники проектов "Детская Новая волна", "Детское Евровидение" и "Голос.Дети". На сцене в этот вечер блистали: группа MBAND, ST, Natan, Миша Марвин, Triangle Sun, Григорий Юрченко, коллектив "Маяковский", группа "Френды", Estradarada, Миша Смирнов, Tomas Graziozo, Маркус Рива, Вахтанг, Мухаммедали Жугунусов, Влад Соколовский и популярные блоггеры.

На красной дорожке были замечены: Анна Шульгина, телеведущая Катя Гусева с дочерью Ариной, Елена Темникова, Ольга Орлова, Ксения Бородина с дочкой Марусей, Катя Жужа с дочерью Николь, актриса Екатерина Мельник ("Физрук"), актриса Анфиса Вистенгаузен, Липа, Дина Гарипова, Анна Городжая, Дакота и многие  другие.

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