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Март 3, 2017
просмотры: 123

Престарелые модели вышли на подиум

567

На Парижской неделе моды бельгийский бренд Dries Van Noten отметил свой сотый выход на подиум, задействовав в показе любимых моделей, с которыми марка сотрудничала на протяжении многих лет.

Новую коллекцию представили супермодели девяностых и нулевых: Надя Ауэрман, Эмбер Валлетта, Каролин Мерфи, Кирстен Оуэн, Ясмин Варсаме, Сесилия Чэнселлор, Элиз Кромбе и даже Эстер де Йонг (которой далеко за 60 лет). 

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