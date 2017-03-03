Престарелые модели вышли на подиум

На Парижской неделе моды бельгийский бренд Dries Van Noten отметил свой сотый выход на подиум, задействовав в показе любимых моделей, с которыми марка сотрудничала на протяжении многих лет.
Новую коллекцию представили супермодели девяностых и нулевых: Надя Ауэрман, Эмбер Валлетта, Каролин Мерфи, Кирстен Оуэн, Ясмин Варсаме, Сесилия Чэнселлор, Элиз Кромбе и даже Эстер де Йонг (которой далеко за 60 лет).
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