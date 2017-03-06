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Март 6, 2017
просмотры: 123

Группа "Винтаж" вышла в свет в трусах

567

52 547 поклонников музыки участвовали в традиционном ежегодном онлайн-голосовании по выбору лучшего артиста, песни и группы. И их выбору можно доверять. Призы в 18 номинациях получили и матерые, и только начинающие артисты. Блестящие выступления Интарса Бусулиса, Елки, Дианы Гурцкой, Ирины Нельсон и Reflex, Потапа и Насти, ГлюкOza, Дениса Клявера, Бьянки, M Band, ВИА-Гры, Евы Польна стали украшением церемонии.

Дима Билан не смог лично присутствовать на церемонии – певец находится в больнице. К зрителям столичного "Крокус Сити Холл" он обратился посредством видеосвязи. А запевшая телеведущая Ольга Бузова во время выступления поранила браслетом руку – пришлось вызывать бригаду медиков.

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