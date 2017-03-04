На каких автомобилях ездил император Николай II

В московском парке "Сокольники" с 8 по 12 марта можно будет посмотреть экспоизицию "Первые моторы России" в рамках 26-й выставки старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея. В частности, москвичи и гости столицы увидят коллекцию из 28 машин начала XX века, принадлежавших императору Николаю II.
На выставке также будут представлены призовые кубки императорских гонок, костюмы пионеров мотоспорта, уникальные автомобильные игрушки, таблички исчезнувших автозаводов и накапотные орлы со спиленными советскими экспроприаторами коронами. Мероприятие будет посвящено 110-летию гаража царской семьи.
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