Модники московского метро

В Сети появляется все больше и больше фотографий под хештегом #модаметро. Пользователи Instagram из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России с удовольствием выкладывают снимки нарядов, которые показались им неподходящими или странными. Dni.Ru собрали лучших модников подземки.