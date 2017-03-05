Модники московского метро

В Сети появляется все больше и больше фотографий под хештегом #модаметро. Пользователи Instagram из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России с удовольствием выкладывают снимки нарядов, которые показались им неподходящими или странными. Dni.Ru собрали лучших модников подземки.
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