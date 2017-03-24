Особенная дочь Ирины Хакамады вышла на подиум

23 марта в Гостином дворе состоялся интеграционный показ "Я продолжаю идти… Подиум успеха", который прошел в рамках Недели моды в Москве. Примечательно, что большинство моделей, участвующих в показе, это девушки на инвалидных колясках. Модели продемонстрировали коллекцию женской одежды дизайнера Татьяны Мальчиковой. Украшением показа стала "особенная" дочь Ирины Хакамады Мария.
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