Как жил Денис Вороненков

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков сбежал из России на Украину в конце 2016 года. В Следственном комитете России предположили, что он скрылся от уголовного преследования по обвинению в рейдерском захвате здания. Приехав в Киев вместе с женой Марией Максаковой, он дал показания против экс-президента страны Виктора Януковича.

Денис Вороненков был убит на выходе из отеля в центре украинской столицы днем 23 марта. Неизвестный открыл перестрелку с охранником бывшего депутата. В результате политик погиб, еще двое госпитализированы.