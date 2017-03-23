Пышнотелые модели прошлись без юбок по центру столицы

Бренд La Redoute & Plussize славится тем, что шьет одежду так называемого размера "plus size". По традиции, на сезонных дефиле он не только представляет дизайнерскую линейку, но и устраивает показ нарядов для женщин с формами. Дизайнеры марки придумывают мини-платья, куртки, блузки, комбинезоны, предназначенные для обычной повседневной жизни. Не забывают они и об элегантных аксессуарах, и о нижнем белье. Кстати, коллекцию по традиции, представляют не профессиональные модели, а победительницы отбора, специально организованного к Неделе моды. Таким образом, марка старается быть максимально демократичной – она показывает, что вещи создаются для реальных людей, а не для манекенов и моделей.