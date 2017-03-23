Бывшая жена Башарова блеснула на премии

В Москве прошла церемония вручения второй ежегодной кинопремии Insta Cinema Awards 2017. На красную дорожку за главными наградами за лайки и селфи вышли: актриса Анна Старшенбаум, певица Златаслава, режиссер Валерия Гай Германика, актриса Наталия Медведева, актер Андрей Гайдулян и многие другие. Поздравить номинантов и победителей приехали: актрисы Екатерина Архарова и Агния Кузнецова, модель Анна Калашникова и многие другие.
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