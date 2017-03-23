Закулисье Недели моды в Москве

В столице проходит 37-й сезон "Недели моды в Москве. Сделано в России". Dni.Ru выяснили, чем занимаются красавицы-модели вне подиума.
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