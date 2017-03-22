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Март 22, 2017
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Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве

567

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Наталья Бестемьянова и Андрей Букин отпраздновали 40-летие выхода на лед в кругу друзей и коллег в Театре "Русская Песня" под руководством Надежды Бабкиной. Кадры хроники напомнили собравшимся моменты яркой славы фигуристов и счастливого продолжения их совместного пути. Поздравить знаменитую пару олимпийских чемпионов по фигурному катанию пришли заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасов, народная артистка России Надежда Бабкина, оперная певица Любовь Казарновская, телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская, журналист и телеведущий Михаил Зеленский с супругой и другие известные спортсмены и медийные персоны.

Пожалуй, самой почетной гостьей юбилейного вечера стала легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Именно она 40 лет назад поставила в пару 17-летнюю Наталью Бестемьянову и 19-летнего Андрея Букина, а уже через два года дуэт вошел в десятку сильнейших пар на Чемпионате мира в Вене. "Я без этого не могла жить, не могла дышать. Они были выражением моих идей, они были выражением той музыки, которую я хотела озвучить и показать. Я хотела показать их, я хотела показать свою работу через них. Хотела, чтобы они стали великими, а потом дальше создавали что-то свое. Они стали великими – выиграли пять Чемпионатов Европы и бежали вперед изо всех сил, чтобы нас не догнали. И нас не догнали! Это очень большое дело в спорте, когда тебя на протяжении всей твоей жизни, десятилетия не догнали", – с гордостью произнесла Татьяна Тарасова.


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