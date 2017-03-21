Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

Дмитрий Тарасов наконец рассекретил свой роман с вице-мисс России-2104 Анастасией Костенко. Если внимательно изучить аккаунт красотки в Instagram, то картина жизни Насти сильно отличается от странички бывшей супруги спортсмена Ольги Бузовой в той же социальной сети. Анастасия ведет весьма правильный образ жизни, что также явствует из ее интервью, в которых она уверяет. что семья для нее всегда на первом месте.
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