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Март 21, 2017
просмотры: 123

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

567

Дмитрий Тарасов наконец рассекретил свой роман с вице-мисс России-2104 Анастасией Костенко. Если внимательно изучить аккаунт красотки в Instagram, то картина жизни Насти сильно отличается от странички бывшей супруги спортсмена Ольги Бузовой в той же социальной сети. Анастасия ведет весьма правильный образ жизни, что также явствует из ее интервью, в которых она уверяет. что семья для нее всегда на первом месте.

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