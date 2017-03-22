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Март 22, 2017
просмотры: 123

Странный наряд оголил дочь Юдашкина

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"Неделя моды в Москве. Сделано в России" в Гостином дворе начала работу с показа известного российского кутюрье Валентина Юдашкина. Дизайнер представил новую коллекцию "Осень-зима 2017–2018". По традиции в конце дефиле на подиуме появился и сам маэстро. Вместе с ним вышла дочь Галина, которая на протяжении нескольких лет успешно ему помогает. Наследница Юдашкина выбрала для выхода в свет голубые джинсы и странного, по мнению некоторых критически настроенных пользователей Сети, вида светлую рубашку с чрезвычайно широкими рукавами. Наряд обнажил одно плечо Галины, добавив ее образу пикантности.

Показ посетили друзья Юдашкина, представители отечественного шоу-бизнеса: певицы Зара и Анжелика Агурбаш, телеведущая Аврора, продюсер Иосиф Пригожин и Валерия, коллега Юдашкина Вячеслав Зайцев и многие другие.

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