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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Март 21, 2017
просмотры: 123

Замужняя Пелагея появилась вместе с Дмитрием Нагиевым

567

Накануне, 20 марта, в Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт, посвященный пятилетию телепроекта "Голос". На сцене отметились самые яркие участники музыкального конкурса: Александр Панайотов, Сергей Волчков, Дина Гарипова, Тина Кузнецова и многие другие. Не обошлось и без появления наставников шоу. Так, к примеру, с Панайотовым спел Григорий Лепс, а с Гариповой на сцену вышел Александр Градский. Ведущими мероприятия стали Дмитрий Нагиев и Пелагея. Пара выглядела весьма гармонично.

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