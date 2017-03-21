Замужняя Пелагея появилась вместе с Дмитрием Нагиевым

Накануне, 20 марта, в Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт, посвященный пятилетию телепроекта "Голос". На сцене отметились самые яркие участники музыкального конкурса: Александр Панайотов, Сергей Волчков, Дина Гарипова, Тина Кузнецова и многие другие. Не обошлось и без появления наставников шоу. Так, к примеру, с Панайотовым спел Григорий Лепс, а с Гариповой на сцену вышел Александр Градский. Ведущими мероприятия стали Дмитрий Нагиев и Пелагея. Пара выглядела весьма гармонично.
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