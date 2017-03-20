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Март 20, 2017
просмотры: 123

Филипп Киркоров подарил Кате Гусевой песню

567

Ведущая, диджей и актриса Катя Гусева недавно отметила день рождения. На вечеринку под названием Magic Birthday пришли около 200 друзей звезды, в том числе Юрий Антонов, братья Сафроновы, Сергей Зверев, Игорь Гуляев, Митя Фомин, Мехди Эбрагими Вафа (победитель шоу "Битва экстрасенсов"), Вадим Мерлис, Юлия Плаксина, Людмила Соколова, Дарья Пынзарь и другие. Филипп Киркоров не смог посетить мероприятие, зато сделал имениннице оригинальный подарок – дал разрешение на запись официального ремикса на его песню "Любовь и обман".

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