Лолита задрала юбку на подиуме

Дизайнер Галия Ахматова на подиуме ювелирного завода "Эстет" представила коллекцию свадебной моды "Каждое свадебное платье отличалось одно от другого, платья были очень разными и подходили по характеру каждой героине – кому-то я сшила лаконичное платье из тяжелого шелка, кому-то платье в немыслимых цветах, кому-то с кружевом, но все платья имели шикарный шлейф, как и положено невестам в их лучший праздничный день. На моем свадебном подиуме даже прозвучало предложение руки и сердца", – рассказала Галия после показа. Она имеет ввиду предложение, которое прямо на подиуме певец Вадим Казаченко сделал своей гражданской жене и директору Ирине Аманти.

Фурор произвела и певица Лолита. Концертные платья ей уже давно шьет Ахматова. "Галия первой придумала шить вещи из бархата, а потом эту идею подхватили многие дизайнеры, – рассказала певица корреспонденту Dni.Ru. – И все ее наряды универсальны – я стираю их просто под краном над раковиной, а в перевозке платья не занимают много места – их можно просто свернуть".

Певица появилась на подиуме в одном из таких своих концертных платьев. И произвела фурор, как всегда. Лолита подняла подол платья вместе с подъюбником на кольцах и показала роскошные ножки. Ей 53 года, но артистке позавидует иная молодая коллега!