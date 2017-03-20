Шикарная жизнь трехлетней дочки Тимати

19 марта дочери рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя Тимур Юнисов) и модели Алены Шишковой Алисе исполнилось три года. Девочка ведет шикарный образ жизни. Малышка живет за рубежом (по некоторой информации, в Доминикане), а ее воспитанием занимается бабушка, мать артиста Симона. Родители в Алисе души не чают и выполняют любое ее желание.