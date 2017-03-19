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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Март 19, 2017
просмотры: 123

82-летняя Софи Лорен потрясла москвичей своей формой

567

Обилию мировых звезд, которые приехали в Россию для участия в церемонии награждения международной профессиональной музыкальной премией "BraVo", можно только удивляться. Эта награда отмечает заслуги в области классической и популярной музыки. И вручают ее лучшие лучшим.

На легендарную сцену Большого театра выходили актеры Дольф Лундгрен и Настасья Кински, пианист Денис Мацуев, балерина Светлана Захарова. Но главной сенсацией вечера стало появление культовой актрисы 60-х, звезды итальянского неореализма, секс-символа Софи Лорен. Она отменила свой творческий вечер в "Крокус Сити Холле", который должен был состояться в конце марта, но на вручение "Bravo" приехала – всего на пару часов! Она награждала маэстро Владимира Спивакова, с которым давно знакома. Ее поцелуй для музыканта стал лучшей наградой.

Лорен 82 года, но никогда этого не скажешь. Знаменитая итальянка уверяет, что все дело в хорошей генетике, правильном питании и активном образе жизни. И слухи о своем нездоровье опровергла. Она продолжает работать, много снимается, занимается бизнесом – выпустила собственный парфюм и ювелирную коллекцию.


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