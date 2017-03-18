Крым подарил россиянам еще один праздник

Жители многих российских городов сегодня вышли на улицы, чтобы отпраздновать годовщину воссоединения Крыма с Россией. Уже третий год подряд россияне массово гуляют в честь исторического события.

Первым годовщину исторического события начал праздновать Дальний Восток. На центральных площадях городов всем желающим предлагались занятия на любой вкус. Взрослые могли оценить свою физическую подготовку и посостязаться в мобильных центрах тестирования ГТО. Для детей же были организованы интересные викторины, работали аттракционы.

Москвичи и гости столицы с утра могли развлечься на Воробьевых горах, где открылся фестиваль "Весна". Праздничные гулянья стартовали с традиционной гонки ГТО. Кроме того, начали свою работу всевозможные творческие мастер-классы, в которых может принять участие любой желающий. Позже мероприятие продолжится грандиозным праздничным концертом, который начнется в 17:00. В нем примут участие звезды российской эстрады. Среди них Хор Турецкого, "Любэ", группа "Фабрика", певица Валерия и многие другие.