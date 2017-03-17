Вика Цыганова устроила провокацию у Кремля

С потолка парадных сеней Исторического музея смотрели цари и великие князья от Ольги до Александра III. Шестьдесят восемь фигур государей российских всякое пережили на своем веку. В советское время они вовсе были скрыты под слоем штукатурки. Но такое рисованные самодержцы видели точно впервые. Грянули трубы, ударили литавры, зазвучали колокола. И сени наполнились музыкой из знаменитого хита Вики Цыгановой "Русская водка".

Почему-то вспомнилось, как в "Мастере и Маргарите" у Булгакова "ровно в полночь что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: "Аллилуйя!!" В романе "Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню". А тут музыка перекрывала звон бокалов – гости угощались перед показом.

Под ремейк "Черной хлеба – селедки" в зале появились модели. В черных колготках-сеточках, рваных джинсах, высоких сапогах и шубках с национальным орнаментом. Певица Вика Цыганова представила коллекцию одежды "20 оттенков красного". Ее основа – вещи из натуральных тканей, объединенных узнаваемым авторским стилем, расшитых вышивкой с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, бисера, жемчуга, а также золотых и серебряных нитей.

А когда изумление от увиденного поутихло, гостей звал еще один сюрприз – выставка полотен российского путешественника Федора Конюхова. Виновница торжества, кстати, вышла к зрителям в толстовке с Конюховым на груди.